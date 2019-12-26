Москва, , 16:37 — REGNUM Святейший синод Русской православной церкви на последнем в 2019 года заседании выразил «глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями» патриарха Александрийского и всей Африки Феодора, вступившего в общение с украинскими раскольниками. Об этом сообщил 26 декабря глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

В принятом постановлении синод РПЦ указал на то, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не принималось на заседании синода Александрийского патриархата и не выносилось на голосование его архиереев. Таким образом, как подчёркивается, данное решение «не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой церкви единолично».

Исходя из этого, синод РПЦ подтвердил невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним, но постановил «сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола».

Напомним, в начале ноября стало известно, что патриарх Феодор во время литургии помянул главу неканонической Православной церкви Украины Епифания Думенко как предстоятеля «новой церкви» Украины. Чуть позднее Александрийский патриархат официально сообщил о внесении Епифания в диптих как предстоятеля одной из поместных православных церквей. В Московском патриархате после этого сообщили, что поминовение имени Александрийского патриарха более невозможно при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви.