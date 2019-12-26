Москва, , 16:36 — REGNUM Турции пора активнее выполнять свои обязательства меморандума по Идлибу в деле организации демилитаризованной зоны и размежевания «оппозиции» от террористов, заявила 26 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что нельзя мириться с террористическим анклавом в Идлибе до бесконечности.

«Очевидно однако, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. И в этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года. Прежде всего в части, касающейся создания демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» продолжается военная операция сирийской армии, в ходе которой от боевиков уже освобождено несколько десятков поселений. В ходе наступления сирийских войск несколько наблюдательных постов турецких военных оказались в их окружении.

Напомним, часть незаконных вооружённых группировок в зоне «Идлиб» пользуются прямой поддержкой Турции.

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