Москва, , 16:35 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил восстановить крестьянство, кулачество и помещичество.

«Нужно полностью реабилитировать крестьянство, восстановить помещичество, воспитывать частное собственничество с детства. Учиться нужно не по Марксу, а по анти-Марксу, по Столыпину, так, как учили русских «кулаков». С детства должно быть желание владеть своим хозяйством, производить и продавать, зарабатывать на этом», — заявил Жириновский в ходе Госсовета.

Он возмущен тем, что крестьянство в свое время искусственно уничтожили.

«Так давайте сегодня его искусственно воссоздадим. Дадим всем, кто хочет землю, поместье, поможем с рабочими из Азии. Все возможности дадим, только расти, да производи. Нужно поставить памятник русскому «кулаку»! — уверен парламентарий.