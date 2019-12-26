Батайск, Ростовская область, , 16:16 — REGNUM Чиновник из Ростова-на-Дону отправился на работу в Батайск. Олег Свистунов, ранее возглавлявший администрацию Советского района областного центра, назначен на должность заместителя главы администрации города-спутника. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Уточняется, что в новой должности чиновник будет курировать финансы и бюджет.

Отмечается, что у Свистунова есть опыт работы в казначействе Ворошиловского района Ростова-на-Дону, в течение четырёх лет он возглавлял городской департамент экономики. С 2014 по 2019 годы он руководил администрацией Советского района донской столицы.

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