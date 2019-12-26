Париж, , 16:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не поздравил жителей страны с Рождеством, сообщает The Huffington Post.

«Я ждала, но наш президент не пожелал счастливого Рождества своему народу. Новый мир огорчает», — написала в Twitter Надин Морано, член Европарламента.

Другие политики во Франции также выразили свое «негодование», как, например, Джордан Барделла, вице-президент партии «Национальное объединение».

«26 декабря, а Эммануэль Макрон не соизволил пожелать счастливого Рождества французам! Это шокирует меня, это оскорбляет меня, и я думаю, что я не единственный!» — написал Джордан Барделла в Twitter.

В Елисейском дворце в Париже пока не прокомментировали отсутствие поздравления со стороны главы государства.

Напомним, в 2018 году Эммануэль Макрон написал в социальных сетях: «Брижит присоединяется ко мне в желании пожелать счастливого Рождества каждому из вас».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию французской компании OpinionWay, каждый второй житель Франции готов перепродать свои рождественские подарки.

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