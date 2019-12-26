Москва, , 16:10 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил передать аграрные вузы в ведение Минсельхоза.

«Было бы, наверное, правильно проработать вопрос передачи именно аграрных научных учреждений в ведение Минсельхоза», — заявил Неверов в ходе Госсовета.

Это обеспечило бы более логичное и тесное взаимодействие непосредственно производителей и аграрной науки через профильное министерство, которое отвечает за сельское хозяйство, подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что у сельхозпроизводителей есть предложение к аграрной науки.

«Они их естественно формулируют Министерству сельского хозяйства. А вот постановку задач научным аграрным организациям, отбора этих организаций, доведения бюджетных задания, контроль за выполнением показателей осуществляет Министерство науки и высшего образования. Вот здесь такая диспропорция, то есть Министерство сельского хозяйства ставит задач сельхозпроизводителям, в том же вопросе и семеноводство, и селекция, а все показатели осуществляет Миннауки», — привел Неверов аргументы.