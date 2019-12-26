Душанбе, , 16:07 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём ежегодном послании парламенту распорядился бесплатно раздать каждой семье Таджикистана книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.

«В целях глубокого изучения истории таджикского народа правительству Таджикистана приказывается опубликовать бесценную книгу «Таджики» Бободжона Гафурова за счёт средств Фонда президента и раздать каждой семье Таджикистана от имени главы государства», — заявил Рахмон.

Кроме того, министерству культуры, министерству образования, а также Академии наук Таджикистана поручено перевести эту книгу на международные языки, опубликовать её и распространять в интернете её электронную версию.

«Мы должны знать, кем были наши предки, уважать их и гордиться, что мы являемся наследниками арийцев», — подчеркнул Эмомали Рахмон.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджики должны читать не менее пяти книг в год – Рахмон