Бишкек, 26 декабря 2019, 15:58 — REGNUM В Киргизии судебное заседание по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукева перенесено на 9 января 2020 года, сообщает 26 декабря издание K-News.
Заседание, которое проходит в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), перенесено в связи с болезнью одного из подозреваемых — академика Абдухалима Раимжанова.
Адвокат Сергей Слесарев заявил, что сегодня, 26 декабря, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который также является фигурантом дела, покинул зал.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря очередное заседание суда по делу об освобождении Азиза Батукаева прошло в здании ГКНБ. Во время слушаний Алмазбек Атамбаев вышел из помещения.
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