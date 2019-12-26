История вопроса

Политический кризис в Киргизии, развернувшийся в середине 2019 года. Вызван обострением конфликта между президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.



На 1 июля 2019 года конфликт, нараставший в течении 1,5 лет, привел к лишению свободы десятков человек и отмене неприкосновенности экс-президента Атамбаева.



В конце июня 2019 года депутаты киргизского парламента признали значимыми обвинения в адрес Алмазбека Атамбаева по 6 пунктам (коррупция, махинации с землей и т.п.) и приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-главы государства.



Опасающийся ареста и длительного лишения свободы, Атамбаев организовал оборону в своем особняке в селе Кой-Таш, неподалеку от столицы Киргизии - Бишкека.



Ряд наблюдателей опасается, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к массовым столкновениям и кровопролитию.

