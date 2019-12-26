Киев, , 15:58 — REGNUM Украина экстрадировала в Испанию «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский» — уроженца Узбекистана, который является гражданином Российской Федерации. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

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Уточняется, что криминальный авторитет с 2017 года находился в международном розыске за совершенные в Испании преступления. По данным полиции, вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по «отмыванию» средств, полученных преступным путём, и которые злоумышленники легализовали, приобретая недвижимость. По законам королевства «вору в законе» грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

В апреле 2019 года подозреваемый незаконно попал на территорию Украины. Украинские правоохранители установили его место нахождения, задержали и сообщили об этом европейским коллегам.

Также известно, что в 1998 году в Москве «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом ещё одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной полиции Украины, в стране живёт 15 так называемых «воров в законе», из которых 12 — долларовые миллионеры.