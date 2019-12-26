Москва, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 30 декабря переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом 26 декабря сообщила на очередном еженедельном брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«30 декабря глава внешнеполитического ведомства Ирана посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Также она рассказала, что главы МИД двух стран проведут обсуждение состояния российско-иранских отношений, перспектив дальнейшего укрепления двустороннего политического диалога, развития связей в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

«При обсуждении актуальных вопросов международно-региональной повестки дня предполагается уделить внимание СВПД по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива и другим региональным вопросам», — отметила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт в Донбассе можно только путём диалога воюющих сторон.

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