Рига, , 15:53 — REGNUM В уходящем 2019 году в развитие инфраструктуры и технического обеспечения Национальных вооружённых сил Латвии было вложено 39 148 652 евро. Об этом сообщил информационный портал министерства обороны Латвии (МО) Sargs.lv.

По данным журналистов портала, эти средства пошли на завершение строительства 11 объектов военной инфраструктуры.

Также была улучшена экипировка военнослужащих, развивалось взаимодействие министерства обороны страны с местной оборонной промышленностью.