Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Около 481 млн рублей получит из городской казны Санкт-Петербургская избирательная комиссия в 2020 году. Об этом сообщили на заседании Горизбиркома 26 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом почти половина суммы — 224 млн рублей — будет потрачена на создание территориальных избирательных комиссий (ТИК). Горизбирком намерен создать 34 новых ТИКа, практически удвоив их количество по сравнению с имеющимся.

Этот шаг должен стать ответом на многочисленные нарушения в ходе муниципальных выборов как 2019-го, так и 2014 года.

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Как сообщалось, зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что эта мера будет несостоятельной, если в ТИКи примут на работу тех, кто уже был замешан в фальсификациях на уровне муниципальных избиркомов или участковых комиссий. Чтобы этого избежать, ЦИК потребовал поименный список всех работников избирательной системы Петербурга, которые лишились должностей по итогам выборов, с указанием причин.

Добавим, в 2021 году, когда в Петербурге пройдут выборы в Законодательное собрание и Госдуму, Смольный собирается выделить Горизбиркому из бюджета сразу 799 млн рублей, а в 2022 году — 480 млн рублей.