Рим, , 15:49 — REGNUM Правительство Италии должно последовать примеру подавшего в отставку министра образования Лоренцо Фьорамонти, заявила в четверг, 26 декабря, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Фьорамонти был худшим министром образования в истории, но и в целом о нынешнем правительстве либералов и популистов тоже нельзя сказать ничего хорошего, и лучшим подарком, который они могут сделать согражданам в эти праздничные дни, была бы отставка, считает Мелони.

Как сообщалось ранее, Фьорамонти подал в отставку, пояснив, что это вызвано нежеланием его коллег по правительству радикально увеличить расходы на сферу образования.

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