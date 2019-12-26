Багдад, , 15:45 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение о своей отставке. Об этом 26 декабря сообщает Al Hadath.

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«Моя национальная ответственность на данном этапе диктует мне необходимость уйти в отставку», — заявил глава государства.

Салех добавил, что «политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее иракский президентБархам Салех определился с кандидатурой на пост главы переходного правительства Ирака. С сегодняшнего дня, 26 декабря, на эту должность официально назначен губернатор провинции Басра Асаад аль-Идани. У него будет месяц, чтобы сформировать правительство.

Напомним, прежний премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди подал прошение об отставке, ставшее вынужденной мерой на фоне не прекращающихся акций протеста в стране. Ранее кандидатура аль-Идани на пост главы правительства была предложена альянсом «Аль-Бинаа», получившим большинство в парламенте.

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