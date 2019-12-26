Минск, , 15:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Белоруссию с официальным визитом в 2020 году. Об этом заявил казахстанский посол в Минске Аскар Бейсенбаев на пресс-конференции, посвященной Дню независимости Казахстана.

По его словам, в начале 2020 года Белоруссию также посетит торговая миссия Казахстана во главе с министром торговли и интеграции республики. Стороны намерены обсудить увеличение доли казахстанской продукции на белорусском рынке.

Посол также высоко оценил официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре 2019 года. Однако отметил, что самое главное соглашение, о поставках нефти, подписано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили проблемы поставки казахстанской нефти в Белоруссию.

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