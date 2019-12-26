Москва, , 15:34 — REGNUM Слова обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана о том, что ему якобы угрожают, являются ложью. Об этом 26 декабря заявили в МИД РФ.

«Напротив, сам обвиняемый агрессивно ведет себя с персоналом следственного изолятора, прямым текстом обещал расправиться со следователем», — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. Расследование его дела завершено, и сейчас американский гражданин, находясь под арестом, изучает материалы дела.

Российские власти не раз указывали, что Уилан в тюрьме ведет себя крайне неадекватно. Так, он угрожает сотрудникам ФСИН, даже говорит, что просверлит им голову дрелью. По мнению российских властей, Уилану советуют так себя вести его защитники.

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