Париж, , 15:34 — REGNUM Прокуратура Парижа заявила о начале расследования о «злонамеренных телефонных звонках» в адрес официального представителя правительства Франции Сибет Ндиай, передает BFM TV.

Издание отмечает, что Сибет Ндиай была не первая правительственная фигура, которая стала объектом злонамеренных звонков.

Известно, что автором этих угрожающих звонков грозит тюремное заключение сроком на один год и штраф в размере 15 000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экологии Франции Элизабет Борнпокинула страну, чтобы провести рождественские каникулы с семьей в Марокко.

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