Рим, , 15:29 — REGNUM Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти в четверг, 26 декабря, подал заявление об отставке со своего поста.

Он пояснил, что это вызвано нежеланием коллег по правительству радикально увеличить расходы на сферу образованию = в то время как для некоторых других сфер (имелась в виду, по-видимому, проблема обманутых вкладчиков) при наличии политической воли сотни миллионов евро «нашлись в считанные минуты».

Фьорамонти проработал на своем посту около трех месяцев. Ранее он заявлял, что не намерен оставаться министром, если доля затрат на образование не будет радикально повышена, поскольку без этого, по его мнению, нормализация ситуация в этой сфере невозможна.

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