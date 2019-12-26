Киев, , 15:25 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов на Украине выразило удовлетворение реформой Генпрокуратуры Украины (ГПУ) и сообщило о своей причастности к данному процессу, заявил 26 декабря временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Посольство США и команда посольства США принимали участие в этом процессе», — сказал Тейлор на пресс-конференции, имея в виду процесс реформирования украинского надзорного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

В конце августа парламент назначил Руслана Рябошапку на должность Генерального прокурора Украины. Рябошапка заявил, что намерен реформировать прокуратуру до конца 2019 года.

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