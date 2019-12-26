Калининград, , 15:22 — REGNUM В правоохранительные органы передана вся документация для расследования срыва сроков строительства онкоцентра в посёлке Родники в Калининградской области, сообщает пресс-службы правительства Калининградской области. Его начали строить в ноябре 2018 года, цена контракта составляет 4,2 млрд рублей, общая стоимость объекта 6,1 млрд рублей, а фактическое отставание на сегодняшний день составляет 12 календарных месяцев.

Строительная готовность объекта составляет 14,78%, контракт с генеральным подрядчиком ООО «Артель» был расторгнут в одностороннем порядке 24 декабря. Перед 14 субподрядными организациями у ООО «Артель» образовался долг в размере более 40 млн рублей. На специальном счете, открытом в рамках банковского сопровождения проекта, ООО «Артель» находится более 90 млн рублей, которые в первую очередь будут направлены на погашение задолженности перед региональными субподрядчиками.

Кроме того, порядка 555 млрд рублей, который оставались в гарантийном фонде, удержаны и будут направлены на достройку объекта.

Собранные нашим правительством материалы уже переданы в правоохранительные органы, которые дадут объективную правовую оценку деятельности ООО «Артель» и расходование ими средств. У нас нет сомнений, что виновные в срыве строительства будут наказаны, а объект начнет свою работу, пусть и чуть позже запланированного срока», — цитирует слова Алиханова его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Онкологический центр разместится в поселке Родники Гурьевского городского округа, недалеко от Калининграда на участке в 5 гектаров. Структура будущего онкоцентра включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.