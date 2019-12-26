Пекин, , 15:12 — REGNUM Абсолютное военное превосходство в космосе является целью Соединённых Штатов Америки, к которой они идут, обвиняя другие страны в намерении милитаризовать космическое пространство. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь на брифинге 26 декабря.

Он отметил, что Китай всегда выступал против милитаризации и гонки вооружений в космосе, а также против применения военной силы посредством космических объектов. Под предлогом исходящей от других стран военной угрозы США сформировали свои космические силы, которые, провоцируя гонку вооружений, представляют серьезную угрозу глобальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, США официально учредили космические силы 20 декабря.

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