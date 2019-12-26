Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей встречи в Москве с министром культуры РФ Владимиром Мединским обсудил будущее старейшей петербургской киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает 26 декабря пресс-служба администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе киностудия лишилась действующего генерального директора — от этой должности отрешен возглавлявший «Ленфильм» с 2012 года Эдуард Пичугин.

В четверг губернатор Петербурга Беглов выразил обеспокоенность ближайшим будущим «Ленфильма» в связи со сменой руководства. Однако, как отмечают в Смольном, министр культуры Мединский заверил его, что всё с ним будет хорошо.

«Министерство культуры РФ намерено развивать «Ленфильм» как самостоятельную, независимую киноплощадку, поскольку эта киностудия является национальным достоянием страны», — отметили в пресс-службе.

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Напомним, 24 декабря, новый состав Совета директоров киностудии решил сменить генерального директора Эдуарда Пичугина. Ранее на него в минкультуры РФ пожаловались известные кинодеятели города.

Д весны 2020 года, пока не будет избран новый глава, Пичугин останется у руля «Ленфильма» в статусе и.о. По его словам, он и после ухода будет стараться помогать новому руководству управлять киностудией.

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