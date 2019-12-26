Киев, 26 декабря 2019, 15:05 — REGNUM Китайская Народная Республика передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины 52 единицы техники и оборудование общей стоимостью более $13,5 млн, сообщила 26 декабря пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Посла Китая на Украине поблагодарил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Предыдущая партия китайской техники поступила на Украину в 2016 году.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года украинские сапёры ГСЧС обезвредили на территории страны примерно 65 тыс. взрывных устройств.
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