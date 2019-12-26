Киев, , 15:05 — REGNUM Китайская Народная Республика передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины 52 единицы техники и оборудование общей стоимостью более $13,5 млн, сообщила 26 декабря пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Посла Китая на Украине поблагодарил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаёте 52 единицы техники на 95 миллионов юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил», — рассказал он.

Предыдущая партия китайской техники поступила на Украину в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года украинские сапёры ГСЧС обезвредили на территории страны примерно 65 тыс. взрывных устройств.

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