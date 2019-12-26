Джакарта, , 14:50 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махмуд передал послу Китая в Джакарте, что уйгурский вопрос беспокоит мусульман в Индонезии, сообщает Antara.

«Я пригласил посла Китая в офис министра и заявил, что ситуация вокруг мусульман-уйгуров беспокоит некоторых мусульман в Индонезии», — заявил Мохаммад Махфуд в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, государство не хочет вмешиваться, но он хотел бы узнать о проблеме, поскольку сам часто ездил в Китай и видел много мечетей, халяльных ресторанов и мусульманских поселений.

Мохаммад Махфуд отметил, что Индонезия не хочет вмешиваться и считает это внутренним делом китайского правительства. Однако правительство просит объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки протестующих из различных слоев общества индонезийской провинции Ачеха устроили демонстрацию, чтобы поддержать уйгурских мусульман.

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