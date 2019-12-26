Москва, , 14:45 — REGNUM Именно на селе проживают более 50% граждан с низкими доходами. Проблема снижения бедности во многим имеет сельское измерение, заявил 26 декабря президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

Он отметил, что средняя зарплата в сельском хозяйстве не превышает две трети от средней зарплаты в целом по экономике. Работодателям нужно обратить на это внимание и больше думать о людях.

«Именно на селе живет больше половины — примерно 53% — граждан с низкими доходами», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что отдельного национального проекта для сельских территорий нет, но их интересы должны быть учтены, а планы и действия разных ведомств четко скоординированы.

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