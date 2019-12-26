Бишкек, , 14:44 — REGNUM Специальная рабочая группа Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии проверит правильность подписей, собранных в поддержку референдума, сообщает 26 декабря издание АКИPress.

26 декабря на очередной сессии депутаты приняли постановление о создании рабочей группы, которая проверит порядок сбора подписей, оформление подписных листов, достоверность сведений о гражданах, а также подписей граждан.

Отметим, народный курултай Киргизии собирает подписи для запуска референдума, на который предлагается вынести три вопроса: об отчетности президента и парламента курултаю, о выборе формы правления и о системе выборов в парламент.

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