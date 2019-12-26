Сана, , 14:50 — REGNUM Управление ООН по правам человека в Йемене опубликовало заявление, осуждающее убийство 17 мирных жителей на рынке в северной части страны, об этом 26 декабря сообщает Associated Press.

По предварительным данным, преступление было совершено арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией в начале недели. Авиация нанесла удар по территории, контролируемой повстанцами-хуситами.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году к нему присоединилась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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