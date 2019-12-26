История вопроса

Миграция или в переводе с латинского "переселение" бывает внешней, то есть между государствами, и внутренней - в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой правовую связь гражданина и государства, с вытекающему из этого правами и обязанностями, удостоверяется разными способами. Введение паспортов для населения носит название паспортизации. Начало этому явлению было положено в XV веке для того, чтобы отделить от остальной части общества нищих и бродяг. В Советском Союзе единая паспортная система в ряде населённых пунктов была введена 27 декабря 1932 года.