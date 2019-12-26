Катманду, 26 декабря 2019, 14:37 — REGNUM Десять граждан КНДР были депортированы из Непала за незаконное пребывание на территории страны, сообщают непальские СМИ «Khabarhub».
Согласно опубликованным данным, представители посольства КНДР в Непале «покрывали» северокорейцев вопреки распоряжению правительства Непала.
Отмечается, что граждане Северной Кореи вернулись на родину через Пекин авиарейсом Himalaya Airlines.
«Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, обязующей страны-члены ООН репатриировать северокорейских рабочих, большое количество северокорейцев продолжают нелегально работать на территории Непала», — сообщают местные СМИ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года из Непала были высланы 33 северокорейских рабочих.
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