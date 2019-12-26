Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM В результате перестрелки вдоль границы оспариваемого Индией и Пакистаном Кашмира погибли пятеро военнослужащих, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, были убиты трое индийских военнослужащих и двое пакистанских. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании столкновения.

Напомним, 5 августа власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, что привело к резкому обострению напряженности между двумя странами.

Территория Кашмира является объектом спора между Индией и Пакистаном. Регион де-факто является частью индийского государства, однако преобладание здесь мусульманского населения объективно порождает здесь сепаратистские настроения.

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