Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Во время екатеринбургских протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы могли произойти непоправимые события. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Высокинского спросили, повлияли «храмовые протесты» на инвестиционную активность предпринимателей. Градоначальник в ответ призвал журналистов не сводить осмысление событий в сквере до данных показателей.

«Мы с вами не заметили, как стояли на краю. Потом не заметили, как вернулись. Это были непростые события. Был серьезный шанс на раскол общества и дальнейшие процессы, которые негативно бы сказались на развитии города», — сказал мэр.

Также глава города поблагодарил всех участников событий, которые пошли на диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр отказался комментировать информацию об уголовном деле, которое якобы хотели завести на вице-мэра Екатерину Кузёмку. По информации СМИ, чиновницу хотели привлечь к ответственности после инцидента, связанного с протестами в сквере.

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