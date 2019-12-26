Москва, , 14:12 — REGNUM В Госдуме удивлены, что военные США только сейчас заявили о подготовке к кибервойне, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

«Забавно, что американские военные заявили о подготовке к кибервойне с Россией только сейчас. В реальности информационные атаки из-за океана уже давно происходят и к отражению их наша страна готова», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

При этом парламентарий указал на то, что «агрессивные демарши США в киберпространстве не сделают мир более безопасным и комфортным».

«Формулировка о готовности к атаке на Россию, «если Москва попытается вмешаться», означает, что в Пентагоне уже стряпают фейк-ньюс про «руку Москвы», которая якобы вместо американского народа выбирает нового президента США», — подчеркнул Железняк.

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