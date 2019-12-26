Барнаул, , 14:12 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что министру здравоохранения России Веронике Скворцовой явно не понравилась критика состояния здравоохранения со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала, что «оптимизация» здравоохранения в некоторых регионах прошла «ужасно». В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Скворцовой как руководителю ведомства явно не понравилась критика состояния здравоохранения со стороны чиновника столь высокого ранга, и она приняла эту критику на свой счет. Но, на мой взгляд, делать крайним в бедах здравоохранения именно профильного министра нельзя.

Также неправильным будет утверждать, что нашему Минздраву совсем не чем похвастаться и совсем нет достижений. При существующем уровне расходов на медицину весьма проблематично добиться значимых результатов. Думаю, что Голикова прекрасно понимает все это, и с её стороны имела место не критика Минздрава, а просто констатация фактов».

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала, что «оптимизация» здравоохранения в ряде регионов прошла неудовлетворительно. Она полагает, что «излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось». Также Скворцова заявила: «Нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество».

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