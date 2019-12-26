Минск, , 14:06 — REGNUM «Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю», — заявил 26 декабря Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам.

Лукашенко сообщил, что бывший председатель госконцерна «Белгоспищепром» Александр Забелло покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл Групп». Экс-руководителю он пообещал найти в управление «крепкий район», дабы не потерять ценного для него управленца.

«Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции», — прокомментировал он ситуацию с коррупцией в госконцерне.

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