Джакарта, , 14:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство сосредоточено на освобождении гражданина Индонезии, который все еще находится в заложниках на Филиппинах, сообщает Kompas.

Глава МИД Индонезии отметила, что правительство продолжит поддерживать связь с министром обороны Филиппин, с тем чтобы немедленно освободить индонезийского заложника.

По словам Ретно Марсуди, для обеспечения безопасности граждан Индонезии в водах Сулу и окрестностях, Индонезия, Малайзия и Филиппины имеют трехстороннее сотрудничество. Поэтому глава МИД страны призвала активизировать сотрудничество, чтобы подобный инцидент больше не повторился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Индонезии высоко оценил усилия правительства страны по сотрудничеству с правительством Филиппин в освобождении индонезийских граждан.

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