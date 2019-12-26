Кишинёв, , 14:03 — REGNUM Утверждения ряда молдавских СМИ о тайных переговорах президента страны Игоря Додона с Россией по приднестровскому урегулированию являются спекуляцией. Об этом Додон заявил 26 декабря в интервью радиостанции «Свободная Европа» (Europa libera).

Он отметил, что между Кишинёвом и Москвой идут открытые переговоры в формате «5+2», никаких других переговоров нет. Ничего нельзя реализовать без других участников переговорного процесса — Евросоюза, США, ОБСЕ и Украины.

«Не будет Додон с Путиным обсуждать приднестровское урегулирование», — подчеркнул он.

Додон добавил, что спекуляции о сговоре с Москвой продолжатся, так как входят в контекст политической борьбы в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Кишинёве прошла первая встреча политических представителей Приднестровья и Молдавии Виталия Игнатьева и Александра Фленки. Однако она закончилась безрезультатно.

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