Киев, 26 декабря 2019, 14:05 — REGNUM В 2020 году Украина выплатит по внешним займам около $6 млрд, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 26 декабря в интервью изданию «Минфин».
Рожкова отметила высокий спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). По её словам, инвесторы убедились, что экономика Украины идёт в правильном направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины сообщило о привлечении $228 млн благодаря продаже ОВГЗ. Многие эксперты считают, что правительство Украины строит финансовую пирамиду, продавая облигации с высокой доходностью, номинированные в иностранной валюте.
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