Киев, , 14:05 — REGNUM В 2020 году Украина выплатит по внешним займам около $6 млрд, заявила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова 26 декабря в интервью изданию «Минфин».

"В следующем году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешним займам, еще $2,8 млрд — по валютным внутренним долгам. И еще около 129 млрд грн, с учётом процентов, [должна] заплатить по внутренним гривневым обязательствам Минфина», — рассказала она.

Рожкова отметила высокий спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). По её словам, инвесторы убедились, что экономика Украины идёт в правильном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Украины сообщило о привлечении $228 млн благодаря продаже ОВГЗ. Многие эксперты считают, что правительство Украины строит финансовую пирамиду, продавая облигации с высокой доходностью, номинированные в иностранной валюте.

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