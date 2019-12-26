Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии необходимо разделить на несколько ведомств. Такое заявление сделала 25 декабря член политсовета движения «Лело» Медея Метревели, сообщает телеканал «Рустави 2».

«Настораживает то, что у правительства нет никакого видения развития культуры и творческих индустрий нашей страны», — заявила Метревели.

Она отметила важность грузинской культуры, как политического и экономического инструмента, а также сказала, что реформа 2018 года, в ходе которой были объединены министерство образования и науки с минкультом, нанесла болезненный удар по культуре.

Стоит отметить, что критика по поводу объединения разных министерств в одно звучала в Грузии и ранее. Существенной экономии бюджета, которую ожидали от объединения, не последовало.