Берлин, , 13:51 — REGNUM Если бы у власти в США был не Дональд Трамп, а Хиллари Клинтон, жители европейских стран оценивали бы американскую политику еще более пессимистично, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 декабря, комментируя итоги опроса YouGov.

Как сообщалось ранее, в ходе данного опроса, проведенного в Германии, респонденты заявили социологам, что «самым опасным» политическим лидером (из предложенных пяти кандидатур) они считают президента США Дональда Трампа (41%). Второе место занял Ким Чен Ын (17%). Лидеры Ирана и России аятолла Али Хаменеи и Владимир Путин разделили третье и четвертое места (8%), пятое занял глава КНР Си Цзиньпин (7%).

«Цифры, которые дал германский опрос относительно источников угрозы миру, вполне предсказуемые. Немцы — разумный народ. Уверен, однако, что результаты в большинстве других стран Старой Европы будут такими же. Но и в странах — новых членах Европейского союза постепенно идет протрезвление. Наша страна для них сегодня не угроза. И Иран, конечно же, тоже.

Что же касается «фаворита» в плане источника максимальной угрозы, то имя Дональда Трампа в данном случае, мне думается, условно. Он не начинал войн, он нацелен на то, чтобы американскую агрессию за рубежом сворачивать.

Демократы в США пытаются ему помешать — и в этом, и в других начинаниях. Это они накачивают весь мир страшилками по поводу нынешнего президента США. Но, согласитесь, государственному деятелю, который так много, как Дональд Трамп, занимается отечественной экономикой, своим обществом, своей страной, не до угроз миру. Их по должности воспроизводят американские военные, и мое мнение сводится к тому, что, будь сегодня у власти в США Хиллари Клинтон, оценки американской политики в Германии, Европе и мире были бы ещё более пессимистичными», — отметил Михаил Демурин.