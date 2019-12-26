Москва, , 13:50 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв удивлен аргументами президента Турции Тайипа Эрдогана по введению войск в Ливию.

«Что касается приводимых Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументов о якобы присутствии в этой стране аж 2000 российских наемников, то это, скорее, дань нынешней международной моде: везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных», — отметил Косачёв в Facebook.

По его мнению, аргументы турецкой стороны некорректны.

«Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений. К тому же кабинет ат-Тани и генерала Хафтара и так поддерживают достаточно влиятельные силы и государства в регионе и в Европе, и с этим нужно считаться и Анкаре, и Триполи», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган собирается в январе, после окончания новогодних каникул, обратиться в парламент страны с запросом на отправку военных Турции в Ливию. Он рассказал об этом 26 декабря во время своего выступления в Анкаре, которое транслировал телеканал NTV.

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