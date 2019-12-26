26 декабря 2019 | Время чтения 12 мин

Своего кандидата у вполне лояльного к России народного большинства Белоруссии до сих пор нет. И не будет, пока Москва будет безучастно наблюдать за происходящим в другой части Союзного государства

Сергей Артёменко, , 21:41 — REGNUM В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров по вопросам будущего Союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко и Владимир Путин искали пресловутые «развязки» по 31 «дорожной карте», ломали голову над стратегией союзного строительства и наполняли объединительный процесс реальными смыслами. Союзному государству и ЕАЭС очень хочется повторить успех ЕС без издержек европейской интеграции.

Национализм в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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В это же самое время в Минске противники союзной интеграции, называющие себя «демократической оппозицией» и просто «белорусами», проводили свои мероприятия. Они выказывали симпатии к Евросоюзу, который собирался на тех же принципах, что и Союзное государство Белоруссии и России, проходил те же стадии объединения и дал гражданам своих стран такие же блага, как и российско-белорусское союзное объединение. Не точно такой же набор благ, не точно такой же по качественным характеристикам. Судя по откровенно русофобским лозунгам и призывам — устным и на плакатах, недовольство собравшихся в Минске вызвала не интеграция как таковая, а интеграция с Россией.

В сущности, вторые выходные столица другой части Союзного государства превращалась в карнавальную площадку русофобов. Власти не препятствовали этим шабашам — формально противоправным и подлежащим столь же брутальному подавлению, как в декабре 2010 года.

Не пресекались откровенно бандитские выходки — например, избиение минчанина, который осмелился выступить против толпы русофобов и выкрикивать лозунг «Россия, вперёд!». Его, окровавленного, «мирные демонстранты» сдали сотрудникам спецслужб в символичном месте — на площадке около парадного входа в здание КГБ. «Люди в штатском» наблюдали за избиением, не пресекали откровенно противоправные действия и оперативно подогнали микроавтобус, погрузив в него тело избитого гражданина, которого в националистической прессе тут же стали называть «провокатором» и «пьяным».

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Несанкционированные митинги и шествия состоялись в Минске 7, 8, 20, 21 декабря. Ни один из них не был разогнан, хотя ещё в прошлом году спецслужбы осуществляли «превентивные задержания» и жёстко «упаковывали» нарушавших установленные властями правила. Не было и арестов участников этих несанкционированных массовых мероприятий постфактум — как это происходило с митинговавшими на пл. Независимости 19 декабря 2010 года (их отлавливали даже в начале 2011 года).

Дошло до самоунижения властей: организатор митингов и шествий Павел Северинец формально был задержан, определён на 15 суток и в тот же день отпущен домой. Так «сутки» ещё никто не отбывал. Разумеется, отпущенный сразу же занялся организацией нового несанкционированного массового мероприятия. Отделы юридической помощи и «кошельки» националистических партий, называющие себя «правозащитниками», помогут Северинцу выплатить хоть тысячу штрафов. Они также окажут иную, не только моральную помощь — деятели вроде Николая Статкевича открыто хвастаются наличием такой поддержки.

Всё указывало на заинтересованность властей в проведении таких формально антиинтеграционных, а фактически — русофобских шествий и митингов. Александру Лукашенко они нужны были как аргумент в торге с Москвой. Минские акции были приурочены к переговорам в Сочи и Санкт-Петербурге, что формальные организаторы вовсе не скрывали. Фактические организаторы, нашпиговавшие тусовку местечковых шовинистов своей агентурой и задействовавшие её во время декабрьских манифестаций, пытались не дать повода для констатаций сопряжения властей и «так называемой оппозиции» при реализации очевидной тактической задачи.

Трудно себе представить нечто подобное в Германии — например, шествия и митинги франкофобов по центру Берлина. Хотя среди немцев немало евроскептиков, а среди правых до сих пор принято поминать старые обиды. Однако такие настроения выражаются кулуарно, без публичных уничтожений портретов французского президента, оскорблений Франции и её народа. Среди французов также предостаточно националистов, однако и они считают ниже своего достоинства опускаться до уровня «эурапейцау» из местечковых восточноевропейских тусовок. Ничего подобного не наблюдалось и в Лондоне: митинги за Брексит не сопровождались ксенофобскими и шовинистическими выходками, хотя критики хватало, причём весьма жёсткой.

Проблема минских русофобов в том, что их уровень политической культуры не выше поносимого ими местного тирана. Разница между условным Статкевичем и условным Лукашенко лишь в доступе к рычагам административного ресурса. Нынешний белорусский лидер исполняет мечты своих местечковых оппонентов. Претензии к нему сводятся по большому счёту к интенсивности реализации мер, по которым имеется негласный консенсус (внутриполитическая русофобская «белорусизация», внешнеполитический «разворот на Запад» и т. д.).

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Итогами декабрьских выступлений местечковых шовинистов стали факты, которые меньше всего хотели бы демонстрировать их лидеры и кураторы по линии спецслужб. Во-первых, у националистов не обнаружилось позитивной повестки. Им совершенно нечего было сказать по таким острым социальным проблемам, как массовое обнищание и расслоение населения, огромная скрытая безработица и отсутствие позитивных перспектив решения элементарных насущных вопросов, например — пресловутого жилищного. Вся их риторика сводилась к несогласию с углублением белорусско-российской экономической интеграции и скандированию едва ли не каждые пять минут таких абсурдных слоганов, как «Живёт Белоруссия».

Во-вторых, что ещё более огорчило и формальных организаторов, и их кураторов: как бы массовые протестные выступления оказались малочисленными, заметными лишь в Минске. Всего в Белоруссии 9,5 млн граждан, из них более 2 млн проживают и трудятся в городе-герое. То есть неравнодушной к идее спасения «суверенитета и независимости» бывшей российской провинции оказалась жалкая горсточка «змагаров».

В митинге 21 декабря на Октябрьской площади приняло участие около сотни человек, 20 декабря на площади Независимости — около 800 (на пике). Издания националистов завысили количество участвующих в полтора-два раза (как и в предыдущие выходные). Государственные СМИ усиленно «не замечали» столичных событий. Российские издания выдавали рерайт с сообщений русофобствующих националистов.

Доходило до смешного: корреспондент американского «Радио Свобода», находясь в эпицентре события, сообщает численность участников со ссылкой на обслуживающий националистов «Правозащитный центр «Весна». В это же время напарник-оператор выдаёт кадры, из которых следует, что озвученная цифра завышена вдвое.

Особенность такой «калькуляции» — секрет Полишинеля: и «активисты», и накручивающие их явку «правозащитники», и ссылающиеся на них «журналисты» — все они кормятся с одной руки. Система работает не первое десятилетие. Ничего подобного Россия в Белоруссии создать не пожелала.

Не смогла она создать ни одной пророссийской партии или хотя бы общественной организации, даже гражданской кампании или массового общественно-политического издания, вокруг которого могли бы объединиться сторонники воссоединения с Россией. Поэтому парламентская кампания 2019 года прошла без них, и президентская кампания 2020 года тоже будет междусобойчиком системных и маргинальных националистов. Белорусский национализм принципиально ничем не отличается от прибалтийского или украинского — закваска та же. Различия сводятся к вариации русофобских мифов, путей реализации сепаратистских проектов, расцветке символики и атрибутики.

На этом фоне весьма симптоматичным выглядел отказ администрации президента Белоруссии на просьбу белорусских левых провести 20 декабря в Минске митинг в поддержку углубления экономической интеграции с Россией. Обращение было подано 11 декабря на имя только что назначенного главы администрации Игоря Сергеенко. Документ ушёл «в работу» в так называемое «идеологическое управление» президентской администрации, которое возглавляет Андрей Кунцевич.

«Ввиду того, что времени для подачи официальной заявки на массовое мероприятие 20 декабря 2019 года не осталось, однако вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов, просим Вас оказать содействие в выдаче разрешения на проведение митинга в поддержку углубленной белорусско-российской интеграции на Октябрьской площади города Минска в вышеуказанный день с 12:00 до 13:00 часов», — говорилось в обращении белорусских НГО.

Вполне предсказуемо инициаторы митинга получили «отказное», и также предсказуемо — не из президентской администрации, куда обращались, а из Мингорисполкома. В письме от 19 декабря зампред Мингорисполкома Артём Цуран напомнил, что порядок проведения массовых мероприятий в Минске регламентируется законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и решением Мингорисполкома от 02.06.2011 № 1554 «Об определении в городе Минске мест для проведения массовых мероприятий» (в редакции от 28.12.2018 № 5306).

«Напоминаем вам, что в соответствии со статьей 15 Закона лица, нарушившие установленный настоящим Законом порядок организации и (или) проведения массовых мероприятий, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, — сообщил Цуран. — Политические партии и иные организации, ответственные лица которых не обеспечили надлежащего порядка организации и (или) проведения митинга, уличного шествия, демонстрации и пикетирования, что повлекло причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций либо государственным или общественным интересам, могут быть ликвидированы в установленном порядке за однократное нарушение законодательства Республики Беларусь».

Чиновник недвусмысленно дал понять, что несанкционированный митинг может быть разогнан силами ОМОН, а его участники, в лучшем случае, отделаются штрафом по статье 23.34 КоАП. За инициаторов митинга в поддержку Союзного государства не вступились бы ни послы ЕС и США, ни даже РФ. Вынесенный в прошлом году приговор по «делу регнумовцев» и комментирование этого уголовного дела послом России в Белоруссии разрушили последние иллюзии. Не могли организаторы митинга рассчитывать и на помощь правозащитных организаций — таковых в Белоруссии попросту нет.

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Выплачивать штрафы пришлось бы со своего пролетарско-пенсионерского кармана. Но даже не это и даже не вполне не «севереницевские» 15 суток пребывания в СИЗО смутили организаторов, а вполне недвусмысленное указание на перспективу ликвидации общественных организаций. Потерять госрегистрацию в Белоруссии, где деятельность НГО без таковой запрещена и ещё недавно преследовалась в уголовном порядке — весьма просто, а зарегистрироваться снова — та ещё Via Dolorosa.

Поэтому организаторы митинга в поддержку Союзного государства как могли проинформировали общественность о том, что митинг 20 декабря на Октябрьской площади не состоится. В их заявлении говорилось: «Несмотря на то, что СМИ сообщили: «Милиция запретила проведение митингов в Минске 20 декабря», т. е. сторонникам белорусско-российской интеграции и ее противникам, возникают вопросы: почему же милиция не запретила несанкционированный шабаш националистов 7−8 декабря, когда они бесновались с антироссийскими лозунгами в центре белорусской столицы? На чью мельницу льет воду такая избирательность в вопросе разрешения массовых мероприятий в городе-герое Минске?»

Обслуживающие русофобов издания, естественно, сделали вид, что не читают присланные им сообщения и уж тем более — сайты НГО, которых в их представлении быть не должно. Поэтому, «включив дурака», к обеду 20 декабря прибыли на Октябрьскую площадь и с деланным удивлением констатировали: сторонников объединения с Россией не наблюдается.

Ещё одним локальным событием прошлой недели, на первый взгляд не связанным с уличными выступлениями тысячи русофобов, стал отказ от участия в президентской кампании экс-«палаточницы», председателя русофобского «Товарищества белорусского языка» (ТБМ) Елены Анисим. Александр Лукашенко активно двигал её в спарринг-партнёры на 2020 год, «не замечая» за ТБМ открытой пропаганды в СМИ терроризма и многолетнего восхваления таких головорезов, как Шамиль Басаев, Салман Радуев и прочих «борцов за Ичкерию».

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Павел Северинец и Николай Статкевич будут участвовать в президентской кампании 2020 года. Фактически она стартовала в 2018 году, своё участие в ней подтвердили ключевые игроки от прозападной оппозиции. Всё шло по накатанной: «бабушка для битья» подтверждала своё участие, весь год несла русофобскую дичь и бросалась грязью даже в российскую ФСБ.

«Но я убеждена, что в этот раз победа возможна по двум причинам. Во-первых, сегодня мы в состоянии честно собрать необходимые для выдвижения меня кандидатом 100 тысяч подписей, а во-вторых, существует высокая вероятность того, что сегодняшний руководитель страны будет готов уйти со своего поста добровольно. Да, я считаю, что по разным причинам вполне возможен отказ Лукашенко от участия в будущих выборах», — заверяла она в начале года.

Однако летом стало понятно, что заказчик музыки оставит её без мандата члена ППНС. Потерпев фиаско со сбором подписей за выдвижение себя кандидатом в депутаты, Анисим ясно дала понять, чего она стоит без поддержки благодетеля. Продолжая позиционировать себя как публичную персону на русофобском поле, она безуспешно попыталась заручиться поддержкой националистической тусовки.

В конце декабря желавшая побороться с четверть века бессменно правящим «гарантом суверенитета и независимости» выступила на собрании руководства старейшей националистической «Партии БНФ». Партия в поддержке отказала. Известные в узких кругах издания цитировали Анисим, заявившую, что «участвовать в одной президентской кампании вместе с Александром Лукашенко я не буду».

«Жидкий слив засчитан», — говорят в таких случаях блогеры.

Теперь «мальчиками для битья» станут сразу несколько деятелей, и Северинца уже прочат в «единого кандидата». На продвижение его узнаваемости и авторитета работают все — от западных фондов и местных сообществ профессиональных «змагаров» до серьёзных дядей в погонах, коим поручено «обеспечить переизбрание» единственного политика, первого и последнего президента.

Тем, кого на ближайшую перспективу не устраивает ни Лукашенко, ни Северинец и прочие статкевичи-дмитриевы, выбирать не из чего. Деградация прозападной русофобствующей оппозиции очевидна, она «слила» всех и всё, что могла.

Однако важно другое: своего кандидата у вполне лояльного к России народного большинства Белоруссии до сих пор нет. И не будет, пока Москва будет безучастно наблюдать за происходящим в другой части Союзного государства.

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