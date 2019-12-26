Киев, , 13:49 — REGNUM Законопроект о медиа, ограничивающий публикации о России только негативным содержанием, подготовлен министерством культуры Украины. Об этом сообщает 26 декабря украинское издание «Страна», ссылаясь на текст законопроекта.

«Законодательно запрещается объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе», — утверждают авторы публикации, изучившие документ.

Так, в одном из разделов законопроекта говорится, что запрещено публиковать материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов «государства-агрессора», чиновников и организаций, а также действий или заявлений, которые оправдывают «вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины».

В издании полагают, что под полным запретом окажется любая, кроме негативной, информация о России. Кроме того, происходящее в Донбассе нельзя будет освещать с разных точек зрения.

Подготовленный документ направлен против СМИ, которые пытаются сохранять объективность и способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, уверены авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала «Наш» из-за того, что он транслировал пресс-конференцию президента России.

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