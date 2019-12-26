Москва, , 14:20 — REGNUM Несмотря на имеющиеся разногласия и споры, депутаты всех фракций Московской городской думы со временем сработаются. Об этом 26 декабря сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, Шапошников сказал, что в новом созыве Мосгордумы ему не стало сложнее работать.

«Все приходит к одному — как себя вести на заседании, как вести само заседание. Мы не можем позволить, чтобы на заседании был бардак», — сказал Шапошников.

По его мнению, каждый депутат имеет собственный темперамент и мировоззрение, однако в итоге члены законодательного собрания смогут «сработаться».

"У каждого депутата свой эмоциональный накал, кто-то хочет постоянно вмешиваться в процесс диалога, не понимая, что это не диалог, а доклад депутата, и что предусмотрены специальные регламентные моменты. Есть целая процедура парламентская, которую надо хранить. Но у меня нет сомнения, что мы с депутатами сработаемся, ну, а если кто-то хочет голосовать ногами, то двери зала всегда открыты», — сказал Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, фракция КПРФ 25 декабря в полном составе покинула заседание Московской городской думы.

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