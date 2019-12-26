Москва, , 13:42 — REGNUM На предстоящих муниципальных выборах в Москве могут быть использованы технологии электронного голосования. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Шапошникова, эксперимент по электронному голосованию на трёх избирательных округах на выборах в Мосгордуму прошел удачно.

«Больше всего хотел обратить на явку. Явка приближается практически к 100%. Это говорит о том, что введение электронного голосования решает одну из главных проблем — вовлечение граждан в процесс голосования», — сказал Шапошников.

Также председатель законодательного собрания столицы не исключил, что практика электронного голосования может быть использована на муниципальных выборах в Москве.

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