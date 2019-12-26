Киев, , 13:43 — REGNUM Железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом является «идеологическим», заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщила 25 декабря пресс-служба министерства.

Он отметил, что запуск поездов по Крымскому мосту нарушает «территориальную целостность и суверенитет Украины».

«43 часа в пути — несмотря на здравый смысл, Россия хочет тотального влияния на людей в «аннексированном» Крыму, такой поезд — чисто идеологический ход», — считает Криклий.

Министр добавил, что будет бороться на международной арене против «очередных инфраструктурных атак агрессора».

Напомним, ранее была открыта железнодорожная часть Крымского моста. На полуостров прибыли первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемая «прокуратура Автономной республики Крым» возбудила на Украине уголовное дело по статье о незаконном перемещении людей через государственную границу.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как законная власть на Украине была уничтожена, а новый режим начал репрессии в отношении жителей Украины, не признавших результаты вооружённого госпереворота. Воссоединению с Россией предшествовал общекрымский референдум, на котором данное решение поддержало подавляющее большинство населения полуострова.

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