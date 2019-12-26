Исламабад, , 13:37 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд прибыл в Пакистан, об этом 26 декабря сообщает Geo TV.

Дипломат был принят своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе.

Как отмечает издание, Куреши подчеркнул глубокие братские отношения между странами, а также отметил свою приверженность дальнейшему выстраиванию сотрудничества в различных сферах.

Напомним, Саудовская Аравия и Пакистан имеют крепкие партнерские связи. Премьер-министр Пакистана Имран Хан не раз посещал королевство с официальным визитом. Эр-Рияд оказывает финансовую и дипломатическую поддержку Исламабаду.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Пакистана требует от Индии освободить «невинных людей» в Кашмире