Челябинск, , 13:24 — REGNUM В Челябинской области официально назначен новый детский омбудсмен. Ею стала Евгения Майорова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение о её назначении приняли депутаты Заксобрания. Большинство из них проголосовали за предложенную губернатором Алексеем Текслером кандидатуру.

Майорова родилась в Челябинске в 1982 году. С 2011 года она возглавляла совет движения помощи онкобольным детям «Искорка». Предшественницей её на этом посту была Ирина Буторина, которая сейчас возглавляет областное минсоцотношений.