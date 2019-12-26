Джакарта, , 13:22 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал американскую компанию Netflix соблюдать правила и платить налоги, сообщает Kompas.

«Мы хотим, чтобы министерство связи и информационных технологий более серьезно относилось к работе с этими фильмами», — заявил Маруф Амин в офисе вице-президента в Джакарте.

Маруф Амин также поручил соответствующим ведомствам координировать решение вопросов налогообложения, связанных с Netflix.

«Все должны платить налоги. Все это будет контролироваться министерством финансов», — продолжил вице-президент.

Кроме того, компании Netflix грозят санкции, если они не платят налоги в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по делам религиивстретится с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте.

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