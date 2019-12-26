Москва, , 13:17 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил сомнения, что улучшить отношения между Россией и Грузией помог бы формат по примеру «нормандского».

По словам представителя Кремля, «нормандский формат» (Россия, Украина, Германия, Франция) уникален, «он сформировался, исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины, внутриукраинского конфликта».

«Поэтому явно структура проблем иная, у каждой структуры должен быть свой формат. Вряд ли, трудно сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинский лидер Нино Зурабишвили предложила разговаривать с Россией в формате, подобном «нормандскому», потому что по-другому отношения Тбилиси и Москвы не складываются.

Отметим, «нормандская четвёрка» пытается решать вопросы реализации Минских соглашений, то есть договора, касающегося, в частности, предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.

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