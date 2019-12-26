Москва, , 13:12 — REGNUM Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами. Об этом сообщает 26 декабря ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

«За действиями эстонских властей по преследованию «Спутника» стоят британские кураторы», — отметил он.

Источник напомнил о недавних агрессивных действиях британских властей против сотрудников российских СМИ. Так, собственного корреспондента одного из изданий вынудили покинуть Лондон, другому журналисту не дали визу, ряд журналистов не допускают к мероприятиям и чинят им препятствия в работе.

«Это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили о намерении эстонских властей принципиально добиться ликвидации издания «Sputnik Эстония», которое принадлежит МИА «Россия сегодня».

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