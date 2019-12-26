Москва, , 13:12 — REGNUM Совет Думы 13 января рассмотрит законопроекты, внесенные президентом России и в приоритетном порядке — в весеннюю сессию. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты законопроекты, внесенные главой государства 26 декабря.

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Речь идет о пакете законопроектов, уточняющих вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за нарушение требований валютного законодательства, и поправках в КоАП, касающиеся наказания за невозврата валютной выручки. Документы направлены в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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Кроме того, законопроект о ратификации Протокола между Россией и Киргизией о статусе российской военной базы на территории Киргизской Республики направлен в комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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